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La recuperación de Tuluá costaría 51.000 millones de pesos

La recuperación de Tuluá tras el terremoto del pasado 10 de agosto podría tardar alrededor de tres años y requerir una inversión cercana a los $51.000 millones, de acuerdo con las estimaciones preliminares de la Administración Municipal.

Los recursos estarían destinados a atender los daños ocasionados por el sismo y avanzar en la recuperación de viviendas, infraestructura y edificaciones afectadas en el municipio y su zona rural.

La magnitud de las afectaciones obliga a desarrollar un proceso de recuperación por etapas, que deberá incluir la atención de las familias damnificadas, la intervención de estructuras en riesgo y la reconstrucción de los espacios que no puedan ser recuperados.

Desde la Administración Municipal se busca gestionar recursos ante el Gobierno Nacional y otras entidades para avanzar en este proceso y lograr que Tuluá pueda recuperar progresivamente su infraestructura y volver a la normalidad.

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