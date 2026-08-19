La recuperación de Tuluá costaría 51.000 millones de pesos

Los recursos estarían destinados a atender los daños ocasionados por el sismo y avanzar en la recuperación de viviendas, infraestructura y edificaciones afectadas en el municipio y su zona rural.
La magnitud de las afectaciones obliga a desarrollar un proceso de recuperación por etapas, que deberá incluir la atención de las familias damnificadas, la intervención de estructuras en riesgo y la reconstrucción de los espacios que no puedan ser recuperados.
Desde la Administración Municipal se busca gestionar recursos ante el Gobierno Nacional y otras entidades para avanzar en este proceso y lograr que Tuluá pueda recuperar progresivamente su infraestructura y volver a la normalidad.
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