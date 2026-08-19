El terremoto pone en riesgo dos inmuebles patrimoniales de Tuluá

Según las evaluaciones realizadas, ambas estructuras no cumplirían actualmente con las condiciones mínimas de seguridad y se recomienda su demolición. Sin embargo, su valor histórico y patrimonial dificulta tomar una decisión definitiva.
La Administración Municipal busca llevar el caso ante el Gobierno Nacional y el Ministerio de Cultura para analizar qué alternativas existen para conservar o recuperar estos inmuebles.
A propósito de lo anterior, la alcaldesa de Buga, Karol Martínez, ya solicitó un encuentro con la ministra de Cultura para revisar los daños patrimoniales en su municipio a lo que el alcalde Gustavo Adolfo Vélez Román respondió: “En la medida en que tengamos la posibilidad de reunirnos con el Gobierno Nacional, lo vamos a hacer”, que también espera gestionar recursos para la recuperación física y patrimonial de Tuluá tras la emergencia.
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