El terremoto pone en riesgo dos inmuebles patrimoniales de Tuluá

El edificio del IMDER y la conocida “Casa de las Tribunas”, frente al parque Boyacá, enfrentan un panorama complejo tras las graves afectaciones que sufrieron durante el terremoto.

Según las evaluaciones realizadas, ambas estructuras no cumplirían actualmente con las condiciones mínimas de seguridad y se recomienda su demolición. Sin embargo, su valor histórico y patrimonial dificulta tomar una decisión definitiva.

La Administración Municipal busca llevar el caso ante el Gobierno Nacional y el Ministerio de Cultura para analizar qué alternativas existen para conservar o recuperar estos inmuebles.

A propósito de lo anterior, la alcaldesa de Buga, Karol Martínez, ya solicitó un encuentro con la ministra de Cultura para revisar los daños patrimoniales en su municipio a lo que el alcalde Gustavo Adolfo Vélez Román respondió: “En la medida en que tengamos la posibilidad de reunirnos con el Gobierno Nacional, lo vamos a hacer”, que también espera gestionar recursos para la recuperación física y patrimonial de Tuluá tras la emergencia.