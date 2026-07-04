Fatal riña cobró la vida de una joven de 19 años

Una joven identificada como Danna Katherine Arango Rengifo, de 19 años, falleció luego de resultar gravemente herida durante un presunto hecho de violencia ocurrido en la carrera 8 con calle 4, en el municipio de Buga.

Según la información preliminar, la víctima se movilizaba como acompañante en una motocicleta junto a su novio cuando, al parecer, sostuvieron una discusión con varios jóvenes. La confrontación habría escalado rápidamente hasta convertirse en una riña.

En medio del altercado, uno de los involucrados presuntamente accionó un arma traumática en tres oportunidades, impactando a la joven. Posteriormente, otro de los participantes, al parecer, la hirió con un arma cortopunzante, agravando su estado de salud.

Danna Katherine fue trasladada de urgencia al Hospital San José de Buga, donde falleció pese a los esfuerzos del personal médico debido a la gravedad de las lesiones.

Las autoridades realizaron los actos urgentes e iniciaron las investigaciones para establecer las circunstancias de lo ocurrido, identificar a los responsables y avanzar en su judicialización.