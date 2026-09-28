La propuesta de De La Espriella para destapar casos de corrupción

Durante su alocución del domingo 27 de septiembre, el presidente Abelardo De La Espriella pidió a la justicia evaluar la posibilidad de ofrecer beneficios a personas investigadas por hechos de corrupción que colaboren y entreguen pruebas sobre otros involucrados.

La propuesta fue planteada mientras el mandatario se refería al caso del expresidente del Senado Iván Leonidas Name, cuya investidura fue declarada perdida en primera instancia por el Consejo de Estado por tráfico de influencias y quien también es investigado dentro del caso de la UNGRD.

De La Espriella pidió “que evalúe la posibilidad de ofrecer negociaciones, basadas en las normas del Código Penal”, para que los investigados que hayan hecho parte de una cadena de corrupción “colaboren con la justicia a cambio de beneficios si entregan las pruebas” que permitan establecer responsabilidades.

El presidente también dirigió un mensaje a quienes están detenidos, investigados o podrían ser procesados:

“Arrepiéntanse, entreguen a sus cómplices, piensen en sus familias y resarzan el daño que le hicieron a la patria con verdad. Tendrán, si lo hacen, un castigo atenuado por la colaboración y por el acto de contrición que es absolutamente necesario”.

El mandatario sostuvo además que “los corruptos tienen que caer” y afirmó que los responsables deben responder ante la justicia.

La propuesta planteada durante la alocución queda sujeta a la evaluación de las autoridades judiciales y a los mecanismos previstos en la legislación colombiana.