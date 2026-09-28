Boxeador murió seis días después de desplomarse en el ring

El boxeo mexicano está de luto por la muerte de Arturo ‘Lobito’ Torres, quien falleció a los 26 años después de permanecer seis días en coma tras sufrir una grave lesión cerebral durante una pelea disputada en Mexicali, Baja California, México.

El episodio ocurrió el sábado 19 de septiembre, cuando Torres enfrentaba a Gilberto ‘Torito’ García. En el séptimo asalto, el árbitro Jaime Ortiz detuvo el combate a los 2 minutos y 31 segundos al considerar que el mexicano estaba recibiendo un castigo excesivo. La decisión también fue respaldada desde su esquina, donde su padre lanzó la toalla.

El combate terminó así por nocaut técnico, pero pocos segundos después Torres se desplomó sobre la lona y comenzó a convulsionar. El personal médico ingresó de inmediato al cuadrilátero y le brindó los primeros auxilios antes de trasladarlo de urgencia a un centro asistencial.

En el hospital, los médicos detectaron un coágulo en el cerebro, por lo que fue sometido a una cirugía. Posteriormente permaneció en coma inducido mientras sus familiares esperaban una evolución favorable.

Sin embargo, su estado de salud no mejoró como se esperaba y el viernes 25 de septiembre se confirmó su fallecimiento, seis días después del combate.

Torres había iniciado su carrera profesional en 2018 y disputó 24 peleas. Su registro quedó en 15 victorias, seis derrotas y tres empates. El enfrentamiento ante García representó la primera ocasión en la que perdió un combate antes del límite.

La muerte de ‘Lobito’ Torres pone fin a una carrera de ocho años en el boxeo profesional y deja consternados a familiares, compañeros y seguidores de este deporte.