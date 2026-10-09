Estas bebidas caseras pueden ayudar a controlar el colesterol y los triglicéridos

Mantener bajo control el colesterol y los triglicéridos es clave para proteger la salud cardiovascular. Aunque la alimentación cumple un papel importante, algunas bebidas preparadas en casa pueden complementar una dieta equilibrada, siempre que no sustituyan el tratamiento médico ni las recomendaciones de un profesional de la salud.

Los niveles elevados de triglicéridos y del colesterol LDL, conocido como colesterol malo, pueden aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares, incluidos los infartos y los accidentes cerebrovasculares. Por eso, los especialistas recomiendan reducir el consumo de grasas saturadas y trans, realizar actividad física y adoptar hábitos saludables.

Entre las alternativas caseras que pueden incorporarse a la alimentación están:

Jugo de remolacha con manzana: combine ambos ingredientes y añada un poco de limón. La remolacha y la manzana aportan fibra, especialmente si se consumen enteras o licuadas sin colar.

Bebida de piña y limón: licúe dos rodajas de piña sin cáscara con medio limón y un vaso de agua. Evite añadir azúcar y tenga presente que esta preparación no ha demostrado, por sí sola, reducir los niveles de colesterol.

Jugo de tomate: licúe tomates frescos con un poco de limón. El tomate contiene licopeno, un antioxidante que se ha estudiado por su relación con la salud cardiovascular.

Jugo de perejil con zanahoria: lave bien los ingredientes y licúelos con agua. Ambos aportan vitaminas y otros nutrientes, aunque no existe evidencia suficiente para afirmar que esta bebida reduzca directamente los triglicéridos.

Además, incorporar frutos secos como nueces y almendras en porciones moderadas puede favorecer la salud del corazón, gracias a sus grasas insaturadas.

Tenga en cuenta: estas bebidas no son tratamientos para el colesterol alto ni garantizan una reducción de los triglicéridos. Es preferible consumir las frutas y verduras enteras o licuadas sin colar, limitar los jugos en grandes cantidades y evitar el azúcar añadida. Si los niveles están elevados, consulte con un profesional de la salud para recibir orientación según sus resultados y necesidades.