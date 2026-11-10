“La niñera se vino encima”: sobreviviente relata cómo ocurrió el choque

El impacto ocurrió en cuestión de segundos y dejó una escena que los sobrevivientes difícilmente podrán olvidar. El accidente registrado el lunes 9 de noviembre en el túnel número seis de la vía Cali–Buenaventura dejó cuatro personas fallecidas y al menos siete heridas, entre ellas dos menores de edad.

Uno de los sobrevivientes es Juan Manuel Viveros, médico de 30 años, quien permanece bajo atención en el Hospital de Dagua. En diálogo con un medio de comunicación, relató que el tractocamión tipo niñera habría invadido el espacio del bus en medio de una curva.

“La niñera se vino encima en medio de la curva. No sé si es que estaba adelantando, porque fue en cuestión de segundos. Gracias a Dios yo venía despierto, viendo hacia adelante. Por eso sé que la parte de atrás de la niñera chocó con el bus”, recordó.

Viveros contó que, después del impacto, quedó inmovilizado y no pudo ayudar a otros pasajeros que se encontraban heridos. “Había muchas personas agonizando. Fue algo bastante traumático, con todo y el entrenamiento que uno recibe. Estar en ese momento y sentirse completamente inútil, teniendo conocimientos médicos, fue algo muy complicado”, expresó.

Otra sobreviviente, Daniela Perlaza, de 27 años, manifestó que no logra recordar con claridad cómo ocurrió el siniestro: “La verdad, cuando menos lo imaginé fue que sentí el golpe. No recuerdo nada más”.

El accidente involucró un tractocamión tipo niñera, un bus de transporte intermunicipal y una motocicleta. Entre las víctimas mortales se encuentran el conductor del bus, Luis Felipe Domínguez; el pasajero Jaime Rodallega Mosquera; Yelani Cuero y su hija Isabela Vallecilla Cuero, de 20 meses. Además, siete personas resultaron lesionadas.

Mientras las autoridades adelantan las investigaciones para establecer las causas del choque, el túnel número seis permanece cerrado. La movilidad se realiza mediante un paso controlado por un carril, con sistema de pare y siga en el costado derecho de la vía.