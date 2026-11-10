Gobierno buscaría millonario préstamo para aliviar las finanzas

La situación de las finanzas públicas colombianas podría llevar al país a buscar un respaldo financiero internacional de gran magnitud. Según informó Bloomberg, el Gobierno estaría negociando con el Fondo Monetario Internacional (FMI) un préstamo cercano a los 15.000 millones de dólares para enfrentar las dificultades fiscales.

De acuerdo con fuentes conocedoras de las conversaciones, que hablaron bajo reserva, Colombia y el organismo multilateral estarían discutiendo los términos de un acuerdo de financiamiento conocido como acuerdo de reserva. A diferencia de mecanismos anteriores, esta vez el Gobierno tendría la intención de utilizar los recursos y no solamente mantenerlos como respaldo ante una eventual emergencia.

Sin embargo, las conversaciones continúan y todavía no se ha tomado una decisión definitiva. Tanto el FMI como el Ministerio de Hacienda se abstuvieron de hacer comentarios sobre la posible negociación.

El acercamiento se produce en medio de las preocupaciones por el crecimiento del déficit fiscal y el aumento de la deuda pública. El mes pasado, el Ministerio de Hacienda confirmó que una misión técnica del FMI visitaría Bogotá para continuar el diálogo sobre la estabilización de las finanzas nacionales y las alternativas para mejorar las condiciones de financiamiento.

En ese contexto, el Gobierno también ha planteado ante el Congreso medidas de ajuste que incluyen recortes de gasto y cambios tributarios para reducir el déficit.

Los acuerdos de reserva del FMI están diseñados para brindar apoyo financiero a países que enfrentan dificultades de balanza de pagos. Por ahora, el eventual préstamo por US$15.000 millones sigue siendo objeto de conversaciones y no constituye un crédito aprobado.