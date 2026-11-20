Casa Blanca cambia a su jefe de ciberseguridad tras fallas tecnológicas

En medio de una semana marcada por interrupciones en servicios tecnológicos y sistemas de entidades públicas y privadas, la Casa Blanca confirmó la salida de Sean Cairncross, quien se desempeñaba como director nacional de Ciberseguridad de Estados Unidos desde agosto de 2025.

Su reemplazo será Kirsten Davies, actual directora de información del Departamento de Defensa, quien asumirá el cargo de manera interina. El secretario de Estado, Marco Rubio, la felicitó públicamente y manifestó su disposición de trabajar con ella para fortalecer la seguridad digital del país.

La salida de Cairncross ocurre mientras Estados Unidos enfrenta fallas que han afectado servicios de Microsoft, sistemas de control aéreo, entidades bancarias y la red interna de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA). Según reportes de prensa, su salida habría sido impulsada por la dirección de la Casa Blanca, aunque las razones oficiales no han sido detalladas.

Frente a los incidentes, funcionarios del Gobierno han señalado que no existen indicios de que las interrupciones estén relacionadas entre sí o sean consecuencia de un ciberataque. Rubio sostuvo que se trata de problemas independientes, mientras que el presidente Donald Trump restó importancia a la situación y afirmó que los inconvenientes se resolverán.