Ronal Longa le da a Colombia su primer oro histórico en los 100 metros

El velocista Ronal Longa volvió a inscribir su nombre en la historia del deporte colombiano al convertirse en el primer atleta del país en ganar la prueba de los 100 metros planos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

En la final disputada en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, de Santo Domingo, el chocoano de 22 años se quedó con la medalla de oro al cruzar la meta en 10,06 segundos, superando al jamaiquino Bouwahjgie Nkrumie (10,17) y al dominicano Melbin Marcelino (10,19).

El título confirma el gran momento deportivo de Longa, quien recientemente estableció el récord suramericano de los 100 metros con un tiempo de 9,85 segundos durante el Campeonato Panamericano de Medellín, resultado que lo ubicó entre los velocistas más rápidos del mundo en la temporada.

Tras la carrera, el colombiano aseguró que su prioridad no era mejorar el cronómetro, sino alcanzar un logro histórico para el país.

«No quería hacer una marca. Lo que quería era ganar. Es la primera vez que Colombia conquista los 100 metros en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe, y ese era el objetivo», expresó.

Longa también señaló que espera seguir brillando en las competencias de 200 metros y el relevo 4×100, pruebas en las que Colombia también aspira a subir al podio.

La jornada dejó otra alegría para la delegación nacional con el oro de Mayra Gaviria en lanzamiento de martillo, gracias a un registro de 67,59 metros.

Con estas victorias, Colombia continúa consolidándose en el segundo lugar del medallero general de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, solo por detrás de México.