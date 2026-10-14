La IV Batalla para Arqueros convirtió a Tuluá en una fiesta del fútbol

27 guardametas de diferentes municipios del Valle del Cauca se dieron cita en una emocionante jornada deportiva en la que el talento, los reflejos, la técnica y la competitividad fueron los grandes protagonistas.

El talento y la pasión por el fútbol se hicieron sentir el pasado 11 de octubre en la Villa de Céspedes, durante la realización de la IV Batalla para Arqueros, un evento que reunió a 27 porteros de distintas edades, categorías y niveles de formación, en una competencia diseñada especialmente para exaltar las habilidades de quienes defienden el arco.

La jornada se convirtió en un escenario de grandes duelos individuales, donde los guardametas midieron sus capacidades en enfrentamientos directos, bajo la modalidad de cara a cara y en una cancha reducida. Cada intervención exigió concentración, velocidad de reacción, técnica y capacidad de respuesta, demostrando que la posición de arquero requiere preparación, disciplina y liderazgo.

La competencia contó con representantes de Tuluá, La Unión, Andalucía, Bugalagrande, Restrepo y Riofrío, municipios que aportaron jóvenes talentos a este encuentro deportivo, cuyo propósito también fue fortalecer los lazos de amistad, el compañerismo y la sana competencia entre las diferentes escuelas de formación.

LOS CAMPEONES DE CADA CATEGORÍA

La IV Batalla para Arqueros dejó destacados protagonistas en las cinco categorías disputadas. Estos fueron los deportistas que ocuparon los dos primeros lugares:

⚽ TITAN GK

Primer puesto: Sebastián Corrales.

Segundo puesto: Adrián Soto.

⚽ ÉLITE GK

Primer puesto: Sebastián Granada.

Segundo puesto: Miguel Ángel Luna.

⚽ GUARDIAN GK

Primer puesto: Juan José Botero.

Segundo puesto: Samuel Sánchez.

⚽ EVOLUCIÓN GK

Primer puesto: Santiago Mosquera.

Segundo puesto: Juan David Corrales.

⚽ PROMESAS GK

Primer puesto: Santiago Girón.

Muy biien Segundo puesto: Michael Caicedo.

UNA INICIATIVA PARA FORTALECER EL TALENTO

La organización del certamen estuvo a cargo del Club Deportivo AFEMA-DORSAL 54, liderado por el profesor Cristian Carbal, en compañía de la academia Gladiadores E.A., dirigida por el profesor Erick Amador.

Los organizadores destacaron la participación de los deportistas y el acompañamiento de las escuelas aliadas Aladdin Goalkeeper y Promesas del Arco, que contribuyeron al desarrollo de esta iniciativa enfocada en el crecimiento deportivo de los guardametas.

Más allá de los resultados, la IV Batalla para Arqueros ratificó la importancia de generar espacios especializados para la formación de los porteros, una posición determinante dentro del fútbol que exige condiciones técnicas, fortaleza mental y una preparación constante.

Tuluá volvió a ser escenario de una fiesta deportiva en la que los arqueros tuvieron su propio protagonismo, demostrando que bajo los tres palos también se construyen grandes historias de talento, esfuerzo y superación.