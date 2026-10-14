Ataque armado en Cartago deja un joven sin vida y otro herido

Un nuevo hecho de violencia sacudió a Cartago durante la mañana de este miércoles 14 de octubre. Dos jóvenes que se movilizaban en motocicleta fueron atacados con arma de fuego en el barrio La Aurora, en un caso que ya es materia de investigación por parte de las autoridades.

El ataque ocurrió en la carrera 1B con calle 36, en la comuna 7, cerca de la Casa de Justicia. Según la información preliminar, las víctimas se desplazaban en una motocicleta Yamaha XTZ 250 cuando fueron interceptadas por sus agresores.

El joven fallecido fue identificado como Miguel Ángel Morales Quintero, de 20 años, quien recibió varios impactos de bala y murió en el lugar de los hechos. El otro joven, de 21 años, resultó herido y fue trasladado de urgencia a un centro asistencial. Su identidad completa no ha sido confirmada.

De acuerdo con las primeras versiones, ambos trabajarían como vigilantes de establecimientos comerciales en el sector del Parque Bolívar durante la noche y acababan de terminar su turno.

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del ataque e identificar a los responsables.