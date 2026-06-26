La ITI Run 2026 invita a Tuluá a correr por la amistad, el deporte y la educación

La carrera atlética de la Institución Educativa Técnico Industrial Carlos Sarmiento Lora se realizará el próximo 13 de septiembre con recorridos de 2.5K y 5K. Los recursos recaudados fortalecerán el proyecto de bilingüismo y los talleres de formación técnica del plantel.

La Institución Educativa Técnico Industrial Carlos Sarmiento Lora y la Fundación Técnico Industrial presentaron oficialmente la ITI Run 2026, una carrera atlética que promete convertirse en uno de los eventos recreativos más importantes del segundo semestre en Tuluá, al combinar deporte, integración familiar y apoyo a la educación.

La cita será el domingo 13 de septiembre, cuando centenares de corredores recorrerán las calles de la Villa de Céspedes en las modalidades de 2.5 y 5 kilómetros, en una jornada abierta para estudiantes, docentes, padres de familia, egresados y comunidad en general.

Durante el lanzamiento del evento, que reunió a directivos, docentes, estudiantes, egresados y miembros de la fundación organizadora, quedó claro que la iniciativa trasciende lo deportivo y busca fortalecer importantes proyectos institucionales.

El rector de la institución, Luis Enrique Riascos Hinestroza, explicó que la carrera hace parte de una serie de acciones encaminadas a consolidar los procesos pedagógicos y educativos del colegio.

«La carrera tiene la visión de vincular a padres de familia, estudiantes, egresados y comunidad en general alrededor de la recreación y el deporte, y al mismo tiempo conseguir los recursos que permitan fortalecer nuestro enfoque bilingüe», señaló el directivo.

Una idea que nació desde el bilingüismo

La docente del área de inglés Beatriz Eugenia Mendoza, creadora de la ITI Run, contó que la iniciativa surgió durante el desarrollo del proyecto de bilingüismo implementado el año anterior.

Aficionada al atletismo recreativo, propuso junto a su compañera Yenni Alejandra realizar una carrera inicialmente dentro de la institución, idea que evolucionó hasta convertirse en un evento abierto para toda la ciudad.

«Queremos que sea una carrera para disfrutar en familia. Tendremos recorridos de 2.5K y 5K, pensados para corredores recreativos. Lo más importante es unir a estudiantes, familias y egresados en la celebración de los 65 años de nuestra institución», destacó Mendoza.

Recursos para fortalecer la formación técnica

Por su parte, Andrés Felipe Velásquez Guerrero, presidente de la Fundación Técnico Industrial, explicó que los recursos obtenidos mediante la carrera estarán destinados a fortalecer los procesos académicos y las especialidades técnicas que ofrece el colegio.

«La ciudadanía conocerá el trabajo que se desarrolla en el proyecto de bilingüismo y en nuestros talleres técnicos. Contamos con siete especialidades que requieren inversión permanente para mejorar sus procesos y prestar un mejor servicio a nuestros estudiantes», indicó.

Velásquez recordó que la Fundación Técnico Industrial fue creada en 2024 por docentes, egresados y estudiantes con el propósito de generar nuevas fuentes de financiación para apoyar el crecimiento institucional.

Inscripciones abiertas

La organización informó que las personas que se inscriban hasta el 29 de junio podrán aprovechar el precio especial de lanzamiento de $60.000.

Posteriormente, desde el 14 de agosto, la inscripción tendrá un costo de $75.000 para egresados, padres de familia, acudientes, docentes, estudiantes y grupos de diez personas, mientras que para el público en general será de $85.000.

Los interesados podrán inscribirse mediante el código QR dispuesto en el afiche oficial o solicitar información a través de los teléfonos 317 501 7986 y 318 632 2424, además de las redes sociales @ie_industrial_tulua y @iti.run.

Con el lema «Corre por ti, corre por la amistad, corre por Tuluá», la ITI Run 2026 espera consolidarse como una carrera que promueve hábitos saludables, fortalece los lazos familiares y contribuye al desarrollo de una institución educativa que, durante 65 años, ha sido referente de la formación técnica en la región.