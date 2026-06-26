Invima lanza alerta sanitaria por popular removedor de esmalte: podría representar riesgos para la salud

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria por la comercialización ilegal del removedor de esmalte en gel GEL POLISH REMOVER, un producto que no cuenta con la Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) exigida para su venta en Colombia.

Según la entidad, el cosmético utiliza de manera irregular el código NSOC04279-21CO, el cual corresponde a otro producto registrado, por lo que fue catalogado como un producto fraudulento.

El Invima advirtió que no es posible garantizar la calidad, seguridad, composición ni las condiciones de fabricación del removedor, situación que podría representar un riesgo para la salud de quienes lo utilizan.

Ante esta situación, la autoridad sanitaria recomendó suspender inmediatamente el uso del producto, evitar su compra y reportar a las autoridades cualquier establecimiento donde se comercialice. También pidió informar cualquier reacción adversa relacionada con su uso.

Además, hizo un llamado a distribuidores, comercializadores y establecimientos de belleza para abstenerse de vender este removedor de esmalte, advirtiendo que podrían enfrentar medidas sanitarias y sanciones.

El Invima recordó a los consumidores verificar siempre que los cosméticos cuenten con una Notificación Sanitaria Obligatoria vigente y adquirirlos únicamente en establecimientos reconocidos para reducir el riesgo de comprar productos fraudulentos.