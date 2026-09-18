La ingeniosa forma de calmar los nervios ante las alarmas sísmicas

Un curioso momento protagonizado por varios niños se volvió viral en redes sociales después de que una profesora pusiera en clase el famoso jingle de Olímpica “Desde septiembre se siente que viene diciembre”.

Al escuchar los primeros segundos de la canción, los pequeños reaccionaron inmediatamente y se escondieron debajo de las mesas, pues pensaron que se trataba de una alarma sísmica.

La reacción estaría relacionada con los recientes terremotos y movimientos sísmicos que han generado preocupación entre muchas familias.

Sin embargo, cuando los niños descubrieron que no era una alarma, sino el tradicional jingle que anuncia la llegada de la temporada decembrina, cambiaron el susto por baile y celebración.

El video, publicado en redes sociales, rápidamente llamó la atención de los usuarios, quienes se identificaron con la particular reacción de los menores.

Una escena que pasó del susto a la diversión en cuestión de segundos y que terminó convirtiéndose en uno de los videos virales de estos días.