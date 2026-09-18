¡Del desamor a la cumbia! Gerard Flores y Virgi Dart

Un argentino y una colombiana juntan sus voces en una historia de amor, amistad, dudas y segundas oportunidades.

El desamor también se baila, y para demostrarlo llegan Gerard Flores, desde Argentina, y la colombiana Virgi Dart, quienes unen talento y química musical en “¿Cómo vuelves a querer?”, una cumbia pop con sabor tropical y espíritu de dúo dramático.

La canción, compuesta por Gerard Flores, nació como un homenaje al espíritu del clásico “Cosas del amor”, popularizado por Ana Gabriel y Vikki Carr, pero con una historia renovada y mucho más juguetona: una conversación entre dos amigos que comienza buscando consuelo después de una ruptura y termina poniendo sobre la mesa una inesperada insinuación amorosa.

Y ahí es donde se pone bueno el cuento…

Mientras Virgi ve en Gerard a ese amigo incondicional que está dispuesto a ayudarla a superar a su ex, él parece tener otras intenciones. La amistad comienza entonces a llenarse de dudas, indirectas y una pregunta que queda flotando en el aire: ¿se puede volver a querer cuando el corazón todavía está lastimado?

La historia también llegó a la pantalla con un videoclip grabado en Estados Unidos, en el que ambos artistas muestran sus particulares puntos de vista sobre una misma situación sentimental.

La conexión entre Gerard y Virgi comenzó en 2024, durante la gala de los Latin Grammy, encuentro que posteriormente dio paso a esta colaboración musical.

Producida musicalmente por Pedro Vengoechea en Colombia, “¿Cómo vuelves a querer?” combina pop y cumbia en una propuesta fresca, tropical y bailable, pero sin dejar de lado ese ingrediente que nunca falla en la música romántica: el drama del corazón.

La canción ya está disponible en plataformas digitales y en YouTube, mientras sus intérpretes se preparan para llevar esta historia de desamor, amistad y segundas intenciones a los escenarios. Porque una cosa es dar consejos de amor… y otra muy diferente es aprovechar la oportunidad para convertirse en el nuevo amor.