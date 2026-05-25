Equipo: Real Oro Buga

Tras una intensa jornada semifinal, los equipos de La Abundancia F.C. y Diego Vélez/Luna lograron avanzar a la gran final luego de superar a sus respectivos rivales. La Abundancia F.C. derrotó 2-0 a Corporación Estudiantes, mientras que Diego Vélez/Luna venció 1-0 a Real Oro Buga.

La programación para la jornada definitiva quedó establecida así:

11:00 a.m. – Partido por el tercer y cuarto puesto

Real Oro Buga vs Corporación Estudiantes

– Partido por el tercer y cuarto puesto Real Oro Buga vs Corporación Estudiantes 1:00 p.m. – Gran final por el campeonato

La Abundancia F.C. vs Diego Vélez/Luna

Además de definir al campeón y subcampeón del torneo, la organización también realizará un reconocimiento especial al goleador del campeonato y al equipo con la valla menos vencida.

En la tabla de artilleros, el liderato es compartido por James Sánchez de Nariño y Carlos Jaramillo de Atiko F.C., ambos con 13 anotaciones. Muy cerca aparece Leonardo Colonia de La Abundancia F.C. con 12 goles, manteniendo viva la disputa por el botín goleador en la gran final.

Por su parte, el reconocimiento a la valla menos vencida lo encabeza parcialmente La Abundancia F.C., que solo ha recibido 4 goles durante el certamen, consolidándose como una de las defensas más sólidas del campeonato.

La Junta de Acción Comunal del barrio La Graciela y el comité organizador extendieron la invitación a toda la comunidad tulueña para acompañar esta gran fiesta deportiva que, año tras año, fortalece la integración y el deporte aficionado en el municipio.