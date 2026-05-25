Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, cerró su campaña en Barranquilla acompañado de su fórmula vicepresidencial Aída Quilcué. Durante el evento aseguró que buscará ganar en primera vuelta y afirmó que, de llegar a la Presidencia, uno de sus primeros actos será rendir homenaje al presidente Gustavo Petro. Según la más reciente encuesta de Invamer, Cepeda lidera la intención de voto con el 44,6 %.

Por su parte, Abelardo de la Espriella, aspirante de Defensores de la Patria, realizó su cierre en la plaza La Macarena de Medellín junto a José Manuel Restrepo. Allí insistió en que puede imponerse en primera vuelta y lanzó críticas contra el Gobierno Nacional, asegurando que existen riesgos de alteraciones al orden público durante la semana electoral. El candidato aparece segundo en intención de voto con el 31,6 %, registrando un importante crecimiento frente a abril.

Mientras tanto, Paloma Valencia cerró su campaña en el Movistar Arena de Bogotá, acompañada de su fórmula vicepresidencial Juan Daniel Oviedo y dirigentes políticos de distintos sectores. Durante su discurso, la candidata del Centro Democrático aseguró que buscará convertirse en la primera mujer presidenta de Colombia. En las más recientes encuestas figura en el tercer lugar con el 14 % de intención de voto.

Con estos eventos, los principales candidatos entran en la recta final de la campaña presidencial, a solo una semana de que millones de colombianos acudan a las urnas para elegir al próximo jefe de Estado.