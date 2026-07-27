Caprichos de Novato

Gustavo Alvarez Gardeazábal

El presidente Abelardo es un novato en jugarretas políticas y un desconocedor del ritmo administrativo del estado colombiano. Como no ha sido ni concejal ni diputado y antes no había sido elegido por votación para cargo público, confía ciegamente en que los símbolos se crean con la facilidad que su estratega Carlos Suárez se los armó como triunfadores para su campaña.

Por novato entonces encargó del ministerio de la política al principito de Lara Bonilla. Bien habría podido nombrar a la derrotada Paloma y evitado la conjunción petro/uribista. Pero como a veces cree que Colombia tiene la pequeñez de El Salvador, se encapricha como Bukele y arriesga perder pendejamente en huevonaditas sin trascendencia real como si estuviese de alcalde de Sahagún.

Si hubiese pensado al armar su gabinete que el Congreso debe elegir Contralor el 12 de agosto, habría podido descongestionar la lista de elegibles y nombrar en su gabinete al Personero de Bogotá o al negro Luis Enrique Abadía, que puntearon en las valoraciones.

Como cree en fin que los caprichos se pueden volver símbolos y que sus antojos adquieren valor por que él los propone, se le había metido en la cabeza que debía posesionarse en una guarnición militar del Cauca aun a sabiendas de los costos y los riesgos de trastear al Congreso en pleno hasta Popayán para ponerse a tiro de dron de Mordisco.

Fantocheando como hábil abogado de baranda encontró que ese antojo corroncho, vuelto capricho, de posesionarse entre militares, en medio de la guerra que se vive en el occidente colombiano con los ejércitos de los traquetos, es una forma de doble reto a Petro: si lo hace en una guarnición militar lo obliga para que les prohíba a sus generales que le obedezcan a quien no se ha posesionado como presidente y, de paso, crearnos antes de comenzar una crisis en la lealtad de las fuerzas militares.Y si lo hace en Cali y el Valle, donde votaron mayoritariamente por el Pacto, bien pueden rebotarse y ponérsela maluca.