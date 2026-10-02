100 cálculos en menos de 4 minutos: El logro de un niño colombiano

Con apenas 8 años, Doménico Reina Villegas logró ubicarse entre los 10 superlíderes mundiales de cálculo mental de 2026, tras resolver 100 operaciones en solo 3 minutos y 53 segundos, en una competencia que reunió a cerca de 8.100 participantes.

El niño, nacido en Bogotá y residente en Cali, estudia en el Colegio Colombo Británico y representó a su institución y a Colombia en la Mental Math World Cup 2026. Según contó su madre, María Victoria Villegas, en Blu Radio, fue el único representante de Iberoamérica que clasificó a la final.

Su talento también quedó evidenciado en una valoración de la Universidad Icesi de Cali, que identificó en él un nivel de razonamiento matemático y variacional correspondiente al de estudiantes de grado décimo o superior.

Además de las matemáticas, Doménico practica golf y el año pasado terminó entre los cinco mejores jugadores de Latinoamérica en un mundial de esta disciplina.

Su resultado también puso sobre la mesa las dificultades para acompañar a niños con capacidades excepcionales. “Colombia le está fallando al talento excepcional”, afirmó su madre, quien pidió más oportunidades para identificar y desarrollar estos talentos.

Por su parte, Doménico invitó a otros niños a explorar las matemáticas: “Para mí, las matemáticas son divertidas”.