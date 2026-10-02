100 cálculos en menos de 4 minutos: El logro de un niño colombiano

El niño, nacido en Bogotá y residente en Cali, estudia en el Colegio Colombo Británico y representó a su institución y a Colombia en la Mental Math World Cup 2026. Según contó su madre, María Victoria Villegas, en Blu Radio, fue el único representante de Iberoamérica que clasificó a la final.
Su talento también quedó evidenciado en una valoración de la Universidad Icesi de Cali, que identificó en él un nivel de razonamiento matemático y variacional correspondiente al de estudiantes de grado décimo o superior.
Además de las matemáticas, Doménico practica golf y el año pasado terminó entre los cinco mejores jugadores de Latinoamérica en un mundial de esta disciplina.
Su resultado también puso sobre la mesa las dificultades para acompañar a niños con capacidades excepcionales. “Colombia le está fallando al talento excepcional”, afirmó su madre, quien pidió más oportunidades para identificar y desarrollar estos talentos.
Por su parte, Doménico invitó a otros niños a explorar las matemáticas: “Para mí, las matemáticas son divertidas”.
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