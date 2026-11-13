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La fiesta del running llega a Tuluá con una feria para todos

El running también se vivirá fuera de las pistas. Este viernes 13 y sábado 14 de noviembre, el Coliseo de Ferias Manuel Victoria Rojas será escenario de ExpoFest, un espacio que reunirá a corredores, emprendedores y familias en torno a la fiesta del deporte.

La feria se realizará en el marco de la tercera versión de la Media Maratón de Tuluá, organizada por Cultura Runner y patrocinada por EL TABLOIDE, que tendrá lugar este domingo 15 de noviembre.

ExpoFest contará con más de 120 marcas, emprendimientos tulueños, plazoleta de comidas y gastrobar. Además, durante las dos jornadas se llevará a cabo la entrega de kits para los participantes de la carrera.

La entrada será gratuita y estará abierta al público de 9:00 de la mañana a 7:00 de la noche. La invitación es a disfrutar en familia de esta experiencia y acercarse al mundo del running, mientras se apoya el talento emprendedor local.

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