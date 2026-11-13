La fiesta del running llega a Tuluá con una feria para todos

El running también se vivirá fuera de las pistas. Este viernes 13 y sábado 14 de noviembre, el Coliseo de Ferias Manuel Victoria Rojas será escenario de ExpoFest, un espacio que reunirá a corredores, emprendedores y familias en torno a la fiesta del deporte.