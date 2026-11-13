Renunció el gerente del Fondo Milagro tras escándalo salarial

La controversia por los millonarios sueldos del Fondo Milagro terminó con la salida de su gerente. Jaime Andrés Uribe Tamayo presentó su renuncia luego de que se conociera una denuncia sobre la estructura salarial de la entidad y de que el presidente Abelardo de la Espriella ordenara reversar esos valores.

La polémica surgió tras un señalamiento de una senadora del Pacto Histórico, quien advirtió que la nómina mensual del fondo alcanzaba cerca de $765 millones. Según las cifras divulgadas, con corte al 9 de noviembre había 27 personas vinculadas y 20 recibían salarios superiores a los $30 millones.

Entre las asignaciones reportadas estaba la del propio gerente, de $39.441.454 mensuales, mientras que el secretario privado y el director jurídico tendrían remuneraciones de $36 millones cada uno.

Ante las críticas, De la Espriella rechazó públicamente la escala salarial y pidió corregirla. El mandatario aseguró que esas decisiones no correspondían a sus instrucciones y que no permitiría que la polémica afectara la misión de reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto.

En medio de la controversia, también se conocieron detalles sobre los recursos del Fondo Milagro. La entidad tiene un presupuesto máximo aprobado de $624.656 millones para intervenciones urgentes y prioritarias. Estos recursos provienen del Presupuesto General de la Nación e incluyen un empréstito de 200 millones de dólares con el Banco Mundial.

Por otra parte, los procesos de contratación para demoliciones en Pereira y Cali suman $7.440 millones. Un informe presentado ante la Comisión Accidental Bicameral señaló que, al momento del balance, el fondo no había recibido recursos por donaciones, cooperación internacional ni aportes de entidades territoriales.