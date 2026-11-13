Estos son los colombianos que se llevaron un gramófono en los Latin Grammy

La música colombiana volvió a destacar en los Latin Grammy 2026. La edición número 27 de estos premios dejó varios gramófonos para artistas nacionales, quienes fueron reconocidos en categorías de pop, vallenato, música urbana, tropical e infantil.

Una de las grandes protagonistas fue Karol G, quien obtuvo dos galardones: Mejor Álbum de Música Urbana por Tropicoqueta y Mejor Interpretación de Reguetón junto a Feid, por la canción Verano Rosa.

También fue reconocida la trayectoria de Juanes, ganador de Mejor Álbum Pop/Rock por Juanesteban. Por su parte, Carlos Vives recibió el premio a Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato por El Último Disco, Vol. 1, producción lanzada en mayo de 2026 y compuesta por diez canciones.

La lista de ganadores colombianos incluye a Fonseca, quien obtuvo su décimo Latin Grammy con Antes que el tiempo se vaya, en la categoría Mejor Álbum Tropical Contemporáneo, y a Aria Vega, reconocida como Mejor Nuevo Artista. Al recibir el galardón, esta última destacó el talento musical de la región Caribe y el trabajo de quienes impulsan la música colombiana.

En la categoría Mejor Canción Tropical, José Aguirre, director del Grupo Niche, fue premiado como coautor de Realidad-Es, tema que compartió el reconocimiento en un empate con otra composición.

La música infantil también tuvo su espacio con Cantoalegre y Marta Gómez, ganadoras por el álbum Mil Secretos. A estos reconocimientos se sumó el compositor colombiano Vicente Jiménez, conocido como Vibarco, quien obtuvo el gramófono a Mejor Canción Pop/Rock como coautor de Hasta Jesús Tuvo un Mal Día, interpretada por Ca7riel y Paco Amoroso junto a Sting.

Durante su discurso, José Aguirre dedicó unas palabras a Cali y a las regiones afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto, destacando la capacidad de sus habitantes para levantarse tras la emergencia.

Con estos reconocimientos, Colombia tuvo presencia en distintas categorías de una nueva edición de los premios más importantes de la música latina.