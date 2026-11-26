El anuncio fue realizado por Felipe Salcedo, gerente de Corfecali, quien explicó que el retorno responde a una petición ciudadana y también busca impulsar la actividad económica de comerciantes, restaurantes y vendedores de este sector, afectado por el terremoto del pasado 10 de agosto.
La Feria se desarrollará del 25 al 30 de diciembre y tendrá una programación descentralizada, con actividades en diferentes zonas de Cali. Entre ellas estará el barrio Obrero, reconocido por su historia ligada a la salsa, y la calle 25, que también tendrá presencia en la agenda cultural.
Según Salcedo, este año el Salsódromo se construyó por primera vez junto a las siete asociaciones de escuelas de salsa, con mayor participación de bailarines y escuelas infantiles.
La celebración también busca convertirse en un espacio de reencuentro para los caleños y rendir homenaje a las víctimas y familias afectadas por la emergencia. La programación completa y los detalles de los recorridos serán anunciados por la Alcaldía de Cali y Corfecali.
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