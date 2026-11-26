La Feria de Cali 2026 tendrá su Salsódromo en la Calle Quinta

La salsa regresará a uno de los corredores más tradicionales de Cali durante la Feria de diciembre. En su edición número 69, el Salsódromo volverá a la Calle Quinta, con más de 2.800 bailarines y una apuesta por recuperar espacios emblemáticos de la ciudad.