El Valle tendrá $4,4 billones para inversión y reconstrucción en 2027

La recuperación del Valle del Cauca tras el terremoto del pasado 10 de agosto tendrá recursos dentro del presupuesto departamental de 2027, aprobado por la Asamblea por un total de $4,4 billones. La inversión contempla la reconstrucción de viviendas, atención a familias afectadas y programas para impulsar el desarrollo de la región.

Según María Victoria Machado, directora del Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas, el 75 % del presupuesto, equivalente a $3,3 billones, se destinará a inversión. De ese monto, $116.000 millones provienen de rentas reorientadas y otros $550.000 millones de recursos de crédito estarán dirigidos exclusivamente a la reconstrucción.

El 19 % del presupuesto se asignará a funcionamiento y el 6 % al servicio de la deuda.

Por su parte, Daniel Hoyos, coordinador de la ponencia, explicó que las inversiones llegarán a los 40 municipios y dos distritos del departamento. Entre las prioridades están la recuperación de viviendas, la seguridad alimentaria, la atención a las familias damnificadas y la reconstrucción del tejido social y el patrimonio cultural.

Los recursos también estarán enfocados en sectores como salud, educación, deporte, turismo, agricultura y vivienda, con el propósito de impulsar la recuperación y el desarrollo del Valle del Cauca.