Según María Victoria Machado, directora del Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas, el 75 % del presupuesto, equivalente a $3,3 billones, se destinará a inversión. De ese monto, $116.000 millones provienen de rentas reorientadas y otros $550.000 millones de recursos de crédito estarán dirigidos exclusivamente a la reconstrucción.
El 19 % del presupuesto se asignará a funcionamiento y el 6 % al servicio de la deuda.
Por su parte, Daniel Hoyos, coordinador de la ponencia, explicó que las inversiones llegarán a los 40 municipios y dos distritos del departamento. Entre las prioridades están la recuperación de viviendas, la seguridad alimentaria, la atención a las familias damnificadas y la reconstrucción del tejido social y el patrimonio cultural.
Los recursos también estarán enfocados en sectores como salud, educación, deporte, turismo, agricultura y vivienda, con el propósito de impulsar la recuperación y el desarrollo del Valle del Cauca.
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