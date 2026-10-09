Al carro de un jugador del América de Cali le cayó un árbol

El hecho ocurrió durante la tarde de este jueves 8 de octubre, en la calle 16 con carrera 105, cerca de la glorieta de Ciudad Jardín. El impacto afectó la parte superior del automóvil, pero el futbolista no sufrió heridas de gravedad.
De acuerdo con el reporte médico del club, el jugador de 28 años presentó golpes y contusiones en distintas partes del cuerpo. Por esta razón, fue trasladado a un centro asistencial para realizarle exámenes médicos y evaluar su estado de salud.
La emergencia también afectó la movilidad en el sector y provocó la caída de líneas eléctricas. Bomberos y agentes de tránsito atendieron la situación, mientras las autoridades reportaron otros incidentes relacionados con las lluvias, entre ellos la caída de un árbol en la calle 25 con carrera 83 y encharcamientos en vías del sur de la ciudad.
La Secretaría de Gestión del Riesgo explicó que, aunque entre septiembre y noviembre suele presentarse la temporada de lluvias en Cali, pueden ocurrir tormentas puntuales de alta intensidad, incluso en periodos de menor precipitación asociados al fenómeno de El Niño.
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