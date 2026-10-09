Al carro de un jugador del América de Cali le cayó un árbol

Las fuertes lluvias que azotaron el sur de Cali dejaron una escena de preocupación para el fútbol vallecaucano. Nicolás Hernández, defensor del América de Cali, sufrió un accidente luego de que un árbol de gran tamaño cayera sobre el vehículo en el que se movilizaba.