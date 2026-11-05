¿Cuándo se votará por alcaldes y gobernadores? Ya hay fecha para 2027

La cuenta regresiva para elegir a los próximos gobernantes locales y departamentales ya comenzó. La Registraduría Nacional confirmó que las elecciones territoriales se realizarán el domingo 31 de octubre de 2027, fecha en la que los ciudadanos escogerán alcaldes, gobernadores, diputados, concejales y ediles para el periodo 2028-2031.

De acuerdo con el calendario electoral, el proceso comenzó el 31 de octubre de 2026 con la inscripción de ciudadanos que necesiten cambiar su puesto de votación por cambio de residencia, así como el registro de comités que respaldarán candidaturas mediante firmas.

Entre las fechas clave para tener en cuenta están:

30 de junio de 2027: comienza la inscripción de candidatos y listas.

31 de julio de 2027: finaliza el plazo para inscribir candidaturas y entregar las firmas de respaldo.

31 de agosto de 2027: vence el plazo para cambiar el puesto de votación.

30 de septiembre de 2027: se reflejarán los cambios en el censo electoral definitivo.

16 de octubre de 2027: fecha límite para el sorteo y publicación de las listas de jurados de votación.

31 de octubre de 2027: jornada de elecciones territoriales.

El registrador nacional, Hernán Penagos, señaló que se proyecta la inscripción de cerca de 120.000 candidatos en todo el país. La jornada permitirá elegir a las autoridades que estarán al frente de alcaldías, gobernaciones y corporaciones públicas durante los siguientes cuatro años.