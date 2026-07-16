La Batalla 2.0 regresa a Bogotá

Con una primera edición en 2025 exitosa y a solicitud del público regresa CDMX: LA BATALLA 2.0 un encuentro que reúne, música, cultura y entretenimiento, en esta ocasión hace una renovación de estilo haciendo un careo musical entre banda norteña y banda sinaloense representados en LA PANDILLA DEL RÍO BRAVO Y BANDA LA MB LA MUY BENDECIDA.





El escenario elegido, el teatro Astor Plaza, lugar que vio nacer esta iniciativa y que ha dispuesto sus puertas para celebrar fue el pasado 8 de agosto.

LA PANDILLA DEL RÍO BRAVO, agrupación con más de 30 años de trayectoria y los pineros del norteño banda en Colombia traerá para su público lo mejor de su repertorio, canciones como “CON LOS OJOS CERRADOS” “FRUTA PROHIBIDA” entre otros, por su lado y en representación de la banda sinaloense llega BANDA LA MB, quienes con más de 10 años de trayectoria siendo pioneros de la banda en Colombia deleitaran a los asistentes con canciones como “NI DIABLO NI SANTO” “ELLA SE COTIZA” y muchas más. Con esto las dos agrupaciones confirman que su única rivalidad será en tarima y será una contienda sana y netamente musical.



Con este evento las dos agrupaciones quieren dejar atrás los malos entendidos sucedidos en semanas anteriores y confirmar que la música no divide sino por el contrario une, CDMX LA BATALLA es la muestra de que de una situación difícil se puede lograr una gran oportunidad y esta ocasión los ganadores van a ser los amantes de la música mexicana.