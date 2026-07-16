Carro bomba estalla cerca de un batallón del Ejército en Tibú

Un nuevo atentado con explosivos sacudió la tarde de este jueves al municipio de Tibú, Norte de Santander, luego de que un carro bomba fuera detonado cerca de una base militar del Ejército Nacional.

La Segunda División del Ejército confirmó que, tras la explosión, se activó un plan de reacción y se reforzó la seguridad en la zona mientras avanzan las operaciones para identificar y capturar a los responsables del ataque.

De manera preliminar, las autoridades señalaron que la acción terrorista habría sido perpetrada por integrantes de grupos armados ilegales que operan en la región. Aunque algunas versiones apuntan al ELN, esta información aún no ha sido confirmada oficialmente.

Según el reporte inicial, no se registran militares heridos. Sin embargo, de forma extraoficial se conoció que un menor de edad habría resultado lesionado. Las autoridades aún verifican si hay más víctimas.

Videos difundidos en redes sociales muestran el vehículo completamente destruido, una densa columna de humo y daños materiales en una estación de servicio cercana, además de afectaciones a otros automotores.

Tras el atentado, el gobernador electo de Norte de Santander, William Villamizar, rechazó el hecho y condenó cualquier acto de violencia que ponga en riesgo a la población civil.

Las autoridades continúan recopilando información para esclarecer lo ocurrido y establecer el balance oficial de este nuevo ataque en el Catatumbo.