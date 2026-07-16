Más de 19 instituciones llegaron a Tuluá para orientar el futuro de cientos de estudiantes

Durante la jornada participaron 19 entidades públicas y privadas, entre ellas universidades, la Policía Nacional, la Aeronáutica Civil y dos academias de formación bilingüe. Las instituciones llegaron desde ciudades como Bogotá, Cali, Palmira, Pereira, Manizales, Buga, Roldanillo y Tuluá.
Uno de los espacios que despertó mayor interés fue el de la Aeronáutica Civil, donde funcionarios presentaron a los estudiantes la oferta de cursos y programas de formación disponibles, explicando además las oportunidades de vinculación laboral que ofrece esta entidad para quienes deseen desarrollar su carrera en el sector aeronáutico.
La feria tuvo como objetivo brindar información clara y oportuna sobre la oferta de educación superior, los procesos de admisión, alternativas de financiación y becas, facilitando a los jóvenes la toma de decisiones sobre su proyecto profesional.
Entre las instituciones educativas asistentes estuvieron el Colegio Bilingüe Guillermo Ponce de León y la Institución Educativa Moderna, además de estudiantes de colegios públicos y privados de Tuluá.
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