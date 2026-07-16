Más de 19 instituciones llegaron a Tuluá para orientar el futuro de cientos de estudiantes

El Coliseo de la Institución Educativa Julia Restrepo fue escenario de la XII Feria de las Universidades, un espacio que reunió a estudiantes de los grados décimo y undécimo, padres de familia y representantes de instituciones de educación superior con el propósito de orientar a los jóvenes sobre su futuro académico.