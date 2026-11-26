En 2027 no habrá actualización catastral en el casco urbano de Tuluá

La Administración Municipal descartó que durante 2027 se realice una actualización catastral en el casco urbano de Tuluá. El secretario de Hacienda, Óscar Calambás, explicó que el municipio todavía debe completar el proceso para asumir oficialmente la gestión catastral.