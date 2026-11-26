Tras la expedición de la Resolución 1044 del IGAC, Tuluá inició el empalme con Valle Avanza, una transición que tomará inicialmente tres meses y que podría extenderse. Al finalizar, el Instituto deberá certificar al municipio como gestor catastral.
Calambás señaló que la actualización tampoco se contempla en el corto plazo y estimó que podrían pasar al menos dos años antes de adelantarla. Por ahora, la prioridad será resolver las demandas y reclamaciones pendientes contra el operador actual.
Para asumir esta competencia, la Alcaldía presentó ante el Concejo un proyecto de acuerdo que busca crear la Oficina de Catastro y modificar la planta de cargos. Si no obtiene las facultades, contempla redistribuir funciones entre el personal existente y contratar el apoyo operativo necesario.
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