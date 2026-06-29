Keiko Fujimori logra la Presidencia en su cuarto intento electoral

La candidata de derecha Keiko Fujimori será la nueva presidenta de Perú, luego de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) concluyera el escrutinio del 100 % de las actas, confirmando su victoria en la segunda vuelta presidencial.

Fujimori obtuvo el 50,135 % de los votos válidos, equivalentes a 9.223.396 sufragios, mientras que su rival, el izquierdista Roberto Sánchez, alcanzó el 49,865 %, con 9.173.755 votos, una diferencia de 49.641 sufragios.

Tras conocerse los resultados, la presidenta electa aseguró que recibe el triunfo “con gran responsabilidad” y reconoció que Perú es un país “prácticamente dividido”. Además, afirmó que mantendrá abiertas las puertas al diálogo con todos los sectores políticos.

Entre las primeras acciones de su gobierno anunció que priorizará la recuperación del orden público y la adopción de medidas preventivas frente al fenómeno de El Niño, que podría afectar al país en los próximos meses.

Fujimori también informó que en los próximos días conformará su equipo de transición y avanzará en la designación de su gabinete ministerial.

La líder de Fuerza Popular alcanzó la Presidencia en su cuarto intento, después de haber perdido las segundas vueltas de 2011, 2016 y 2021 frente a Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Pedro Castillo, respectivamente.

El Jurado Nacional de Elecciones tiene previsto proclamar oficialmente los resultados el 3 de julio, mientras que la entrega de credenciales se realizará el 15 de julio y la posesión presidencial será el 28 de julio.

Entretanto, Roberto Sánchez anunció que no reconocerá el resultado electoral y reiteró sus denuncias de un supuesto fraude en la votación en el exterior, señalamientos que hasta el momento no han sido respaldados con pruebas.