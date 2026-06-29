Bugueña fue coronada Reina Nacional del San Pedro 2026

María Camila Escobar Cubillos, oriunda de Guadalajara de Buga y representante del Valle del Cauca, fue coronada como Reina Nacional del San Pedro 2026 durante la edición número 18 del certamen, realizada en El Espinal, Tolima.

La joven logró imponerse entre 12 candidatas provenientes de diferentes regiones del país, obteniendo el máximo título de uno de los concursos folclóricos más importantes de Colombia.

Con este triunfo, María Camila Escobar dejó en alto el nombre de Buga y del Valle del Cauca, consolidándose como la nueva soberana nacional del folclor sampedrino.

Su coronación fue recibida con orgullo por los bugueños y vallecaucanos, quienes celebraron el logro alcanzado por la representante del departamento en este reconocido certamen cultural.