Bugueña fue coronada Reina Nacional del San Pedro 2026

La joven logró imponerse entre 12 candidatas provenientes de diferentes regiones del país, obteniendo el máximo título de uno de los concursos folclóricos más importantes de Colombia.
Con este triunfo, María Camila Escobar dejó en alto el nombre de Buga y del Valle del Cauca, consolidándose como la nueva soberana nacional del folclor sampedrino.
Su coronación fue recibida con orgullo por los bugueños y vallecaucanos, quienes celebraron el logro alcanzado por la representante del departamento en este reconocido certamen cultural.
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