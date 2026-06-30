Choque múltiple obligó al cierre parcial de la vía nacional en El Cerrito

De acuerdo con la información preliminar, en el siniestro estarían involucrados varios vehículos, lo que provocó un choque múltiple que obligó a la atención inmediata de los organismos de emergencia.
Como resultado del accidente, dos personas resultaron lesionadas y fueron atendidas en el lugar por personal de Ambulancias EmerG y de la concesión vial, quienes posteriormente las trasladaron a un centro asistencial para recibir atención médica.
Las autoridades y equipos de emergencia continúan atendiendo la situación mientras se adelantan las labores para restablecer la movilidad y establecer las causas del accidente.
Se recomienda a los conductores transitar con precaución por este corredor vial debido a la congestión que genera la emergencia.
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