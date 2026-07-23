Karol G tendrá su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

El anuncio fue realizado por la Cámara de Comercio de Hollywood, que incluyó a la artista antioqueña entre las 32 personalidades elegidas para integrar la próxima promoción del emblemático bulevar de Los Ángeles.
Karol G compartirá este reconocimiento con el actor de origen chileno Pedro Pascal, quien también será homenajeado en la categoría de televisión. Ambos serán los principales representantes latinoamericanos de la lista.
En la categoría musical, la intérprete de Provenza y Si antes te hubiera conocido estará acompañada por artistas como David Guetta, Sia, Lil Wayne, Linkin Park, The Ramones y Smashing Pumpkins.
La Cámara de Comercio destacó que los seleccionados fueron elegidos por el impacto de su trayectoria y sus aportes a la industria del entretenimiento. Las ceremonias de entrega se realizarán a lo largo de 2027, aunque las fechas oficiales aún no han sido anunciadas.
Con este reconocimiento, Karol G continúa consolidándose como una de las artistas colombianas más influyentes del mundo y llevará el nombre de Colombia a uno de los lugares más emblemáticos de Hollywood.
Deja una respuesta