Alcaldía de Cali ofrece millonaria recompensa por información en el caso de María Camila Potosí

La Alcaldía de Cali anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien entregue información que permita esclarecer el asesinato de María Camila Potosí Gómez, la joven de 21 años que tenía ocho meses de embarazo y cuyo cuerpo fue hallado sin vida el pasado 20 de julio en zona rural de la ciudad.

El alcalde Alejandro Eder rechazó el crimen y aseguró que las autoridades trabajan para identificar a los responsables. “He dado la instrucción de acelerar la investigación y hemos dispuesto una recompensa de hasta $50 millones por información que contribuya a esclarecer este caso”, afirmó.

María Camila había sido reportada como desaparecida desde el 16 de julio. Ese día fue vista por última vez subiendo a una motocicleta conducida por una mujer a la que, según las investigaciones, habría conocido dos meses antes en un programa de apoyo para mujeres embarazadas. De acuerdo con las autoridades, la sospechosa se habría ganado su confianza ofreciéndole ropa y regalos para el baby shower.

La joven fue encontrada amarrada, envuelta en sábanas y con signos de violencia. Su madre confirmó que el informe de Medicina Legal estableció que la bebé no estaba en el vientre de la víctima, por lo que mantiene la esperanza de encontrarla con vida.

El secretario encargado de Seguridad, Jorge Moreno, invitó a la ciudadanía a suministrar información que ayude a resolver este caso a través de la línea 318 350 8806. Hasta el momento no se han reportado capturas y la Fiscalía continúa con las investigaciones.