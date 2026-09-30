Gustavo Puerta ya es papá: así presentó a su hija Oriana

Un nuevo capítulo comenzó para el futbolista colombiano Gustavo Puerta, quien compartió con sus seguidores las primeras imágenes de su hija Oriana, fruto de su relación con Valeria Valencia. La pequeña nació en el Valle del Cauca y ya tiene sus primeras fotografías junto a sus padres.

La pareja confirmó que Oriana nació el lunes 28 de septiembre de 2026, posteriormente, el Hospital San José de Guadalajara de Buga confirmó que Oriana había nacido en sus instalaciones. Un día después, Puerta y Valencia publicaron de manera conjunta varias fotografías en sus cuentas de Instagram para presentar oficialmente a la recién nacida.

En las imágenes se observa al volante de la Selección Colombia con gorro y vestimenta médica, mientras sostiene a su hija y le da un beso. También aparecen fotografías de la pequeña en su cama, decorada especialmente con su nombre, además de detalles de su vestuario en tonos rosados.

La publicación incluyó como fecha de nacimiento el 28/09/2026, con lo que la pareja anunció oficialmente la llegada de su primera hija y compartió con sus seguidores este momento especial de sus vidas.

Vea aquí las tiernas imágenes de la pareja: