Juez aprueba acuerdo de reparación de Epa Colombia con TransMilenio

Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, logró un nuevo avance en el proceso relacionado con los daños ocasionados a una estación de TransMilenio en 2019. Un juez de Bogotá avaló el acuerdo de reparación alcanzado con el sistema de transporte, pero la decisión no significa, por sí sola, que la empresaria recupere inmediatamente su libertad.

El acuerdo contempla la reparación de los perjuicios ocasionados a TransMilenio, valorados en cerca de $467 millones. Según lo expuesto durante la audiencia, Barrera Rojas ya entregó $100 millones en efectivo y deberá cumplir otras acciones como parte del proceso restaurativo.

Entre las medidas acordadas aparecen actividades pedagógicas, acciones de carácter social y contenidos audiovisuales destinados a promover la cultura ciudadana y el cuidado del sistema de transporte. De acuerdo con lo informado durante la audiencia, se contempla la realización de 55 videos como parte de este componente.

El acuerdo también modifica la forma en que se cumpliría parte de la reparación económica pendiente, incorporando acciones que puedan ser verificadas y cuantificadas dentro del proceso. TransMilenio solicitó al juzgado dar concepto favorable a la conciliación.

¿Quedará libre Epa Colombia?

La aprobación del acuerdo de reparación no implica automáticamente la extinción de la condena. Barrera Rojas cumple una pena de 63 meses y 15 días de prisión impuesta por la Corte Suprema de Justicia en enero de 2025 por los hechos ocurridos durante las protestas de noviembre de 2019.

De hecho, en enero de 2026 un juez ya había negado una solicitud para extinguir la pena pese a los avances en materia de reparación. Por ello, el cumplimiento del nuevo acuerdo y sus efectos sobre la condena deben ser definidos dentro del proceso judicial correspondiente.

Por ahora, Epa Colombia continúa privada de la libertad mientras avanza el trámite judicial.