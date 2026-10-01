2,23 billones están pendientes por pagar en seguros tras el terremoto

Más de un mes después del terremoto del pasado 10 de agosto, el impacto económico de la emergencia continúa reflejándose en las reclamaciones ante las aseguradoras. En el Valle del Cauca ya se reportan 37.679 siniestros y un valor estimado de $2,23 billones por pagar.

Según el último balance de Fasecolda, las compañías han desembolsado hasta ahora $137.253 millones en el departamento. Esta cifra corresponde a los pagos ya realizados, mientras que el monto de $2,23 billones contempla las obligaciones que podrían derivarse de las reclamaciones registradas.

El Valle concentra el mayor número de siniestros entre los territorios incluidos en el informe. Le siguen Risaralda, con 19.706; Quindío, con 10.920; Bogotá, con 6.588, y Caldas, con 5.284.

En total, las aseguradoras han recibido 92.336 reclamaciones relacionadas con el terremoto y han pagado cerca de $401.000 millones en indemnizaciones.

El presidente ejecutivo de Fasecolda, Gustavo Morales, recordó que las reclamaciones podrán presentarse hasta el 9 de agosto de 2027 y señaló que el valor total de los pagos podría superar los $6 billones a medida que avance el proceso.

El panorama también evidencia la baja cobertura de seguros de hogar en Colombia. Aunque existen 2,68 millones de inmuebles asegurados contra terremoto, solo alrededor del 9,3 % de las viviendas cuenta con algún seguro de hogar.

Ante este escenario, Fasecolda plantea fortalecer la preparación financiera frente a futuras emergencias mediante un esquema público-privado que permita responder con mayor rapidez ante desastres de gran magnitud.