Corrió el Maratón de Nueva York con 34 semanas de embarazo

A sus 34 semanas de embarazo, Deirdre Keane cruzó la meta del Maratón de Nueva York y completó un reto que había planeado mucho antes de saber que esperaba a su primer hijo: terminar las siete carreras del circuito World Marathon Majors en un mismo año.

La mujer, de 38 años, enfermera y consultora de gestión, registró un tiempo de 4 horas, 6 minutos y 55 segundos en la competencia de principios de noviembre. Según informó Associated Press, esta fue la séptima carrera que completó durante su embarazo y la última que necesitaba para cerrar el circuito.

Keane había comenzado 2026 con un calendario de 11 competencias, entre ellas las siete grandes maratones del circuito. Sin embargo, después de participar en Tokio y notar cambios en su rendimiento durante las carreras de Boston y Londres, confirmó su embarazo y decidió modificar sus objetivos. Renunció a un Ironman y a uno de los ultramaratones que tenía previstos.

Con autorización de su obstetra, continuó corriendo, pero ajustó el ritmo y asumió cada competencia con la posibilidad de caminar cuando lo necesitara. Así completó Sídney con 25 semanas de gestación, Berlín con 29, Chicago con 31 y finalmente Nueva York con 34 semanas.

Su decisión fue acompañada por su esposo, Brian, y contó con seguimiento médico. La propia corredora reconoció que la investigación sobre el ejercicio de alta intensidad durante etapas avanzadas del embarazo es limitada, por lo que su experiencia no debe interpretarse como una recomendación general para otras mujeres.

Detrás de su pasión por las carreras también hay una historia familiar: su padre, John, fue maratonista y falleció de cáncer cuando ella tenía 13 años. Ahora, mientras espera a su primer hijo, Keane espera transmitirle una enseñanza: la importancia de la resiliencia y de afrontar los desafíos de la vida.