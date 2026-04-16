El conjunto, asociado a Talentos GV, dejó una grata impresión en su debut en el Torneo Nacional Primera C, al imponerse 2-1 frente a Magia F.C. en Buga. En un compromiso intenso y con más de 1.500 aficionados en las tribunas del estadio Hernán Azcárate, los tulueños mostraron carácter, orden táctico y efectividad.

Las anotaciones del triunfo llevaron sello de calidad: Santiago Aragón Moreno abrió el marcador con una gran definición, mientras que Jesús David Giraldo selló una victoria que hoy ilusiona a toda la afición.

Más allá de los tres puntos, el mensaje fue claro: Tuluá F.C. quiere ser protagonista y pelear en grande en esta temporada. El equipo mostró personalidad y argumentos futbolísticos que invitan a soñar.

Ahora, todas las miradas están puestas en el duelo de este sábado, que marcará el debut oficial como local. Será una jornada especial no solo por el partido, sino también por la presentación del nuevo uniforme ante su hinchada.

La invitación está abierta para que los tulueños acompañen y respalden al equipo en este primer gran reto en casa. Con entrada gratuita y un ambiente que promete fiesta deportiva, el Estadio Doce de Octubre será el escenario perfecto para seguir escribiendo esta historia que apenas comienza, pero que ya ilusiona a toda una ciudad.