Derrota electoral de Trump: los demócratas le arrebatan el control del Congreso

Los resultados de las elecciones de mitad de período del 3 de noviembre cambiaron el equilibrio político en Estados Unidos. El Partido Demócrata logró recuperar el control del Senado y la Cámara de Representantes, que estaban en manos de los republicanos, en una jornada marcada por derrotas en varios bastiones del partido de Donald Trump.

Con esta victoria, los demócratas tendrán mayor capacidad para bloquear iniciativas legislativas, cuestionar decisiones del Gobierno e impulsar investigaciones sobre la administración Trump durante los dos últimos años de su mandato. La nueva composición del Congreso comenzará a funcionar en enero de 2027.

Entre los resultados más destacados estuvo la victoria demócrata en estados tradicionalmente republicanos, como Texas, Iowa, Kansas y Carolina del Sur. También se registraron resultados históricos, entre ellos la elección de Abdul El-Sayed como el primer senador musulmán del país y el avance de Hakeem Jeffries para convertirse en el primer presidente afroamericano de la Cámara de Representantes.

Por su parte, Trump felicitó a los demócratas por sus campañas, aunque aseguró que no considera el resultado un golpe personal. También manifestó su disposición a trabajar con la nueva mayoría.

El resultado representa un cambio importante en el panorama político estadounidense y limita el margen de acción legislativa del presidente durante la segunda mitad de su mandato.