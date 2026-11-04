Derrota electoral de Trump: los demócratas le arrebatan el control del Congreso

Con esta victoria, los demócratas tendrán mayor capacidad para bloquear iniciativas legislativas, cuestionar decisiones del Gobierno e impulsar investigaciones sobre la administración Trump durante los dos últimos años de su mandato. La nueva composición del Congreso comenzará a funcionar en enero de 2027.
Entre los resultados más destacados estuvo la victoria demócrata en estados tradicionalmente republicanos, como Texas, Iowa, Kansas y Carolina del Sur. También se registraron resultados históricos, entre ellos la elección de Abdul El-Sayed como el primer senador musulmán del país y el avance de Hakeem Jeffries para convertirse en el primer presidente afroamericano de la Cámara de Representantes.
Por su parte, Trump felicitó a los demócratas por sus campañas, aunque aseguró que no considera el resultado un golpe personal. También manifestó su disposición a trabajar con la nueva mayoría.
El resultado representa un cambio importante en el panorama político estadounidense y limita el margen de acción legislativa del presidente durante la segunda mitad de su mandato.
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