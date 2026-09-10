Falso médico realizó más de 200 cirugías y ya había sido denunciado

El caso de Esteban Felipe Henao, señalado de hacerse pasar por médico y realizar procedimientos estéticos a más de 200 personas en Bogotá, ya había sido detectado por el Colegio Médico Colombiano, que lo denunció penalmente desde el año pasado.

Henao fue capturado junto a Ruth Verónica Lengua Jaramillo durante un operativo del CTI y el Gaula Militar. Ambos son investigados por realizar procedimientos como liposucciones, transferencia de grasa, aumento de glúteos, marcación abdominal y rinoplastias en inmuebles que, según la Fiscalía, eran acondicionados para aparentar ser centros autorizados.

Hasta ahora, las autoridades han identificado 59 víctimas cuyos pagos superan los $568 millones, aunque se estima que más de 200 personas habrían sido intervenidas.

El Colegio Médico Colombiano reveló que el caso de Henao no sería aislado. La entidad ha identificado 115 personas que intentaron acreditarse como médicos utilizando títulos o documentos falsificados, situación que, según el gremio, podría haber expuesto a miles de pacientes a procedimientos realizados de manera irregular.

Los dos capturados enfrentan cargos por concierto para delinquir, estafa en modalidad de masa, falsedad material en documento público y fraude procesal.

Samuel Barbosa, integrante de la Junta Directiva del Colegio Médico Colombiano, pidió a las autoridades priorizar las investigaciones de estos 115 casos, ante el riesgo que representan para los pacientes.

El gremio recomendó verificar que el profesional esté registrado en el Registro Único de Talento Humano en Salud y confirmar ante la Secretaría de Salud que el establecimiento esté habilitado para realizar procedimientos médicos.