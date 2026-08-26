Jóvenes tulueños llevan su cine a Smartfilms

El talento audiovisual de Tuluá llegará nuevamente a Bogotá para hacer parte de la selección oficial de Smartfilms, festival nacional que impulsa la realización cinematográfica con celulares y recursos al alcance de los creadores.

En esta edición, la ciudad estará representada por ‘Como el viento’, un cortometraje escrito y dirigido por el cineasta independiente tulueño Alejandro Giraldo, quien participa junto a M&A Productora Audiovisual.

La producción aborda el conflicto entre seguir los sueños propios o intentar cumplir las expectativas de los demás, especialmente las familiares. También plantea un mensaje para los padres sobre la importancia de comprender, acompañar y respetar los caminos que eligen sus hijos.

El cortometraje será proyectado en Bogotá los días 11, 12 o 13 de septiembre, en las salas de cine Procinal del Centro Comercial Bima, con fecha exacta aún por confirmar.

Después de la proyección se habilitarán durante 24 horas las votaciones en la plataforma de Smartfilms, donde el público también podrá ver la producción y votar por ella.

Para sus realizadores, esta participación es una oportunidad para demostrar que en Tuluá hay talento y jóvenes con ganas de hacer cine, aunque muchas veces estos proyectos necesiten mayor apoyo y visibilidad.