Gobernación y Grupo Argos anuncian 200 viviendas para Argelia

La Gobernación del Valle del Cauca y el Grupo Argos unirán esfuerzos para apoyar la reconstrucción de Argelia, uno de los municipios más afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Como parte de esta intervención, se proyecta la construcción de más de 200 viviendas para familias damnificadas, mediante un modelo de estructuras en Steel Frame que permitiría avanzar rápidamente en la recuperación de los hogares.

Julián Otálvaro, líder de Obras por Impuestos de Grupo Argos, explicó que estas viviendas podrían construirse en aproximadamente tres semanas, como una alternativa para atender de manera rápida la emergencia.

La estrategia también contempla la creación de un banco de materiales sin ánimo de lucro, que permitiría reunir y canalizar diferentes ayudas destinadas a la reconstrucción.

La Gobernadora Dilian Francisca Toro señaló que Grupo Argos también estudia apoyar la recuperación de instituciones educativas afectadas, entre ellas un colegio que requiere intervención para volver a prestar servicio a los estudiantes.

La iniciativa busca articular los esfuerzos de la institucionalidad y el sector privado para acelerar la recuperación de las familias y avanzar en la reconstrucción de Argelia.