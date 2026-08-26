Avanza la construcción de la primera megacárcel en Colombia

La construcción de la Megacárcel Metropolitana de Medellín, ubicada en el sector de San Cristóbal, avanza con un 35 % de ejecución, según confirmó el alcalde Federico Gutiérrez.

El proyecto busca convertirse en una alternativa para enfrentar el hacinamiento en los centros de detención de la ciudad y ampliar la capacidad para personas sindicadas que permanecen bajo detención preventiva mientras avanzan sus procesos judiciales.

La infraestructura tendrá capacidad para 1.339 personas y estará conformada por cinco pabellones, además de espacios destinados a servicios de salud, atención y tratamiento, administración y otras áreas especializadas.

La obra fue estructurada por la Agencia APP de Medellín y hace parte de las estrategias de la administración distrital para mejorar las condiciones de detención preventiva y fortalecer la capacidad del sistema de seguridad.

Con los trabajos avanzando en San Cristóbal, la Alcaldía espera que la nueva infraestructura permita descongestionar otros centros de detención y atender una de las principales dificultades que enfrenta actualmente la ciudad.