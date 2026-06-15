Joven murió tras caer de una atracción extrema en Brasil; investigan presunta falla de seguridad

Una joven de 21 años perdió la vida durante una actividad de turismo extremo en el estado de São Paulo, Brasil, luego de caer desde un puente mientras participaba en una atracción de columpio.

La víctima fue identificada como Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, quien había llegado al lugar para realizar el salto recreativo. De acuerdo con la información preliminar, la joven portaba casco y arnés de seguridad; sin embargo, testigos señalaron que el equipo no habría sido asegurado correctamente antes de que fuera lanzada al vacío.

Un video difundido en redes sociales registró los instantes previos al accidente. En las imágenes se escucha a varias personas alertando sobre la ausencia de la cuerda de seguridad segundos después de que la joven fuera soltada desde el puente.

Los organismos de emergencia acudieron al sitio, ubicado en el puente conocido como Ponte do Esqueleto, en el municipio de Limeira, pero la mujer falleció debido a la gravedad de las lesiones sufridas tras una caída de más de 40 metros.

Las autoridades brasileñas iniciaron una investigación para esclarecer lo ocurrido y establecer posibles responsabilidades. Según los primeros testimonios recopilados por la Policía Militar, el personal encargado de la atracción habría omitido conectar el sistema de seguridad antes del salto.