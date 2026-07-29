Joven murió en grave accidente en la vía Tuluá-Buga

Un fuerte accidente de tránsito registrado durante la noche del martes dejó como saldo una persona fallecida y varios heridos en la doble calzada que comunica a Tuluá con Buga.

El siniestro ocurrió a la altura del Centro Recreacional Comfandi, donde se produjo una colisión en la que estuvieron involucradas dos motocicletas. La gravedad del impacto provocó que uno de los conductores perdiera la vida en el lugar.

La víctima fue identificada posteriormente como Norbey Stiven Ríos Barragán, joven oriundo del corregimiento de Santa Lucía, zona montañosa de Tuluá.

Entre tanto, varias personas que resultaron lesionadas fueron auxiliadas y trasladadas a diferentes centros asistenciales. Según la información preliminar, algunos de los heridos permanecen bajo atención médica y presentan un estado de salud delicado.

Las autoridades y organismos de socorro atendieron la emergencia y adelantan las labores correspondientes para establecer las circunstancias en las que se produjo el accidente.

El hecho vuelve a generar preocupación entre quienes transitan por este corredor vial, donde las autoridades mantienen el llamado a conducir con precaución y respetar las normas de tránsito.