Impulsan materia obligatoria para aprender a manejar el dinero

Aprender a ahorrar, administrar los gastos, entender un crédito y evitar el sobreendeudamiento podría convertirse en parte obligatoria de la formación escolar en Colombia.

Un proyecto de ley radicado en el Congreso busca crear el Programa Nacional de Educación Económica y Financiera, dirigido a estudiantes desde preescolar hasta la educación media. La iniciativa fue presentada por el representante a la Cámara Santiago Castro, del Centro Democrático.

La propuesta pretende que los jóvenes lleguen a la vida adulta con herramientas para tomar decisiones económicas informadas, teniendo en cuenta que muchas personas comienzan a trabajar sin conocimientos básicos sobre presupuesto, ahorro o manejo del crédito.

Entre los contenidos planteados estarían la administración de ingresos y gastos, el ahorro, el endeudamiento, las tasas de interés, la inflación, la planeación a largo plazo y el poder adquisitivo.

El programa también abordaría decisiones financieras relacionadas con diferentes etapas de la vida, como el acceso a la universidad, la compra de vivienda, la crianza de los hijos y la preparación para la jubilación.

Según el congresista, la educación financiera desde las aulas podría ayudar a prevenir problemas económicos y reducir la dependencia de préstamos informales como el llamado “gota a gota”.

Por ahora, se trata de un proyecto de ley que deberá surtir su trámite en el Congreso. Si es aprobado, la educación financiera podría convertirse en una enseñanza permanente dentro de los colegios del país.