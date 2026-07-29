Alerta por fuerte olor terminó en macabro hallazgo en Pradera

Un fuerte olor alertó a habitantes del barrio El Berlín, en Pradera, sobre una situación que terminó con el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer al interior de una vivienda.

Al lugar llegaron unidades de la Policía y de la Sijín, quienes ingresaron al inmueble y encontraron a la víctima en avanzado estado de descomposición. De acuerdo con las primeras informaciones, el cuerpo presentaría heridas ocasionadas con arma de fuego.

La mujer fue identificada preliminarmente como Luz Enith Hernández. Su cuerpo fue trasladado a Medicina Legal para establecer las causas exactas de su muerte y avanzar en su identificación.

La Fiscalía y las autoridades de Policía Judicial adelantan las investigaciones para establecer cómo ocurrieron los hechos y determinar quién estaría detrás de la muerte.

Noticia en desarrollo…